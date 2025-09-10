«Торги на бирже» лишили жительницу Прикамья более 1,8 миллиона

Заявительница прошла по ссылке, которую ей отправил новый знакомый, и установила приложение. Затем ей позвонил в мессенджере специалист сервиса; следуя его указаниям, жительница Соликамска совершила три перевода на общую сумму более 1,8 млн рублей. Потерпевшая была уверена, что вносит деньги на свой счет. Спустя несколько месяцев женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.