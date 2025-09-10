Ричмонд
«Торги на бирже» лишили жительницу Прикамья более 1,8 миллиона

В дежурную часть полиции в Соликамске обратилась 42-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Правоохранители установили, что женщина познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком. Он в ходе переписки предложил ей дополнительный заработок, связанный с торгами на бирже.

Заявительница прошла по ссылке, которую ей отправил новый знакомый, и установила приложение. Затем ей позвонил в мессенджере специалист сервиса; следуя его указаниям, жительница Соликамска совершила три перевода на общую сумму более 1,8 млн рублей. Потерпевшая была уверена, что вносит деньги на свой счет. Спустя несколько месяцев женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.