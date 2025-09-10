Психолог рассказала, как сохранить отношения даже в сложные периоды

По словам эксперта, совместный смех выполняет роль «эмоционального клея» в отношениях, сближая партнеров и помогая им справляться с трудностями. Психолог подчеркнула, что смех активирует чувство безопасности и доверия, а также помогает сублимировать негативные эмоции. Для сохранения гармонии в отношениях важно, чтобы шутки были направлены на обстоятельства, а не на личность партнера. Так, когда ирония направлена не на унижение партнера, то с помощью нее можно сделать семейную жизнь счастливее.