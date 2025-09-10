Без дверей и с грибком: прокуратура нашла нарушения в нескольких школах Владивостока

В поле зрения прокуратуры оказались центр образования «Ступени» и средние школы № 69 и № 72. В зданиях обнаружены очаги плесени и грибка, на потолках и стенах присутствуют следы сырости, отмечается разрушение штукатурного слоя. В школьных туалетах не хватает дверей, а те, что есть, не запираются.