Без дверей и с грибком: прокуратура нашла нарушения в нескольких школах Владивостока

Во Владивостоке прокуратура Приморья инициировала проверки учебных заведений города после всплеска публикаций в социальных сетях. Результаты оказались тревожными: в трёх учреждениях найдены серьёзные нарушения санитарных и строительных норм, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В поле зрения прокуратуры оказались центр образования «Ступени» и средние школы № 69 и № 72. В зданиях обнаружены очаги плесени и грибка, на потолках и стенах присутствуют следы сырости, отмечается разрушение штукатурного слоя. В школьных туалетах не хватает дверей, а те, что есть, не запираются.
Школа № 72 стала предметом отдельного расследования: здесь до сих пор не завершён ремонт кровли, начатый по решению суда по иску прокурора Советского района. Напомним, в январе текущего года в отдельно стоящем здании бассейна школы произошло обрушение потолка. Никто не пострадал, но случай вызвал федеральный резонанс — проблемой заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По результатам проверки прокуроры внесли представления с требованием принять меры к устранению нарушений и организовать необходимый ремонт. В отношении ответственных лиц возбуждено дело по статье 6.7 КоАП РФ. Прокуратура также обратилась к мэру Владивостока с требованием профинансировать работы и взыскать с подрядной организации ущерб за неисполнение контракта.
Все действия по устранению нарушений находятся на постоянном контроле прокуратуры.