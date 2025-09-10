Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа причина кризиса в отношениях Европы и России

Политолог Геро: травмы лидеров Европы определяют отношения ЕС и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Названа причина кризиса в отношениях Европы и России. Оказалось, что похолодание в дипломатии между странами вызвано травмами лидеров стран Восточной Европы из-за коммунистического периода. В этом уверен основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро. Своим мнением политолог поделилась в интервью изданию «Лента.ру».

«Личные травмы элит “новой Европы” напрямую определяют отношения с Россией. Например, глава евродипломатии Кая Каллас выражает претензии к России из-за истории своей семьи в сталинские времена», — резюмировала эксперт в разговоре с журналистами.

Геро проанализировала, как изменились отношения между Россией и Европейским Союзом после расширения ЕС в 2004 году. Она отметила, что обстановка в Евросоюзе значительно трансформировалась после присоединения восточноевропейских стран, ориентированных на США.

Нужно отметить, что политики Евросоюза постоянно ищут какую-то угрозу со стороны России. При этом Москва никому не угрожает, а все действия правительства РФ нацелены на сохранения безопасности и суверенитета России.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше