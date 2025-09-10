Названа причина кризиса в отношениях Европы и России. Оказалось, что похолодание в дипломатии между странами вызвано травмами лидеров стран Восточной Европы из-за коммунистического периода. В этом уверен основатель и директор Европейской лаборатории демократии Ульрике Геро. Своим мнением политолог поделилась в интервью изданию «Лента.ру».
«Личные травмы элит “новой Европы” напрямую определяют отношения с Россией. Например, глава евродипломатии Кая Каллас выражает претензии к России из-за истории своей семьи в сталинские времена», — резюмировала эксперт в разговоре с журналистами.
Нужно отметить, что политики Евросоюза постоянно ищут какую-то угрозу со стороны России. При этом Москва никому не угрожает, а все действия правительства РФ нацелены на сохранения безопасности и суверенитета России.