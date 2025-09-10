В Новосибирской области открыли новую дорогу

Ремонт трассы «Н-2802 — Новосилиш — Угуй» завершён.
Специалисты завершили ремонт трёхкилометрового отрезка трассы «Н-2802 — Новосилиш — Угуй».
Обновлённая дорога, которая связывает сразу пять населённых пунктов, уже готова принимать транспорт. Строители успели выполнить все запланированные работы в срок, о чём сообщает в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.
В ходе ремонта специалисты восстановили дорожное покрытие, устранили пучину, модернизировали систему водопропуска, уложили новую щебёночно-песчаную смесь.
Это уже второй этап масштабного обновления дорожной инфраструктуры.