В Новосибирской области открыли новую дорогу

Ремонт трассы «Н-2802 — Новосилиш — Угуй» завершён.

Специалисты завершили ремонт трёхкилометрового отрезка трассы «Н-2802 — Новосилиш — Угуй».

Обновлённая дорога, которая связывает сразу пять населённых пунктов, уже готова принимать транспорт. Строители успели выполнить все запланированные работы в срок, о чём сообщает в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

В ходе ремонта специалисты восстановили дорожное покрытие, устранили пучину, модернизировали систему водопропуска, уложили новую щебёночно-песчаную смесь.

Это уже второй этап масштабного обновления дорожной инфраструктуры.