Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября: вот кому их предоставят

Часть россиян сможет оформить кредитные каникулы с 1 октября.

Источник: Комсомольская правда

Некоторым категориям россиян с 1 октября будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы. Соответствующий федеральный закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на сайте опубликований правовых актов и доступен здесь.

Отсрочка платежей до полугода по кредитам, взятым по программам льготного кредитования, моет быть предоставлена российским предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятым, сказано в документе. При этом должен быть соблюдён ряд условий: претендовать на кредитные каникулы можно не чаще, чем раз в пять лет, а размер кредита не должен превышать определённую сумму. Это 10 млн рублей для самозанятых, 60 млн рублей для микропредприятий, 400 млн для малых предприятий и 1 млрд для средних предприятий.

Напомним, российским законодательством предусмотрены кредитные каникулы для участников СВО. Как получить их в 2025 году, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем Госдуме предложили россиянам выдавать кредиты под 2−3%. Оказалось, что для этого нужно создать специальный госбанк.

Ранее сайт KP.RU писал, что около 30% доходов россиян уходит на погашение долгов по кредитам.