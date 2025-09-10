Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября: вот кому их предоставят

Отсрочка платежей до полугода по кредитам, взятым по программам льготного кредитования, моет быть предоставлена российским предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятым, сказано в документе. При этом должен быть соблюдён ряд условий: претендовать на кредитные каникулы можно не чаще, чем раз в пять лет, а размер кредита не должен превышать определённую сумму. Это 10 млн рублей для самозанятых, 60 млн рублей для микропредприятий, 400 млн для малых предприятий и 1 млрд для средних предприятий.