Часть россиян смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября: вот кому их предоставят

Некоторым категориям россиян с 1 октября будет предоставлена возможность взять кредитные каникулы. Соответствующий федеральный закон подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Документ опубликован на сайте опубликований правовых актов и доступен здесь.
Отсрочка платежей до полугода по кредитам, взятым по программам льготного кредитования, моет быть предоставлена российским предпринимателям из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятым, сказано в документе. При этом должен быть соблюдён ряд условий: претендовать на кредитные каникулы можно не чаще, чем раз в пять лет, а размер кредита не должен превышать определённую сумму. Это 10 млн рублей для самозанятых, 60 млн рублей для микропредприятий, 400 млн для малых предприятий и 1 млрд для средних предприятий.
