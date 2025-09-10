Россияне массово раскритиковали идею Госдумы о единой спортивной форме в цветах триколора

На уроках физры хотят внедрить единую форму в цветах российского флага.
Большинство россиян выступили против введения единой спортивной формы для школьников на уроках физкультуры. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, которые имеются в распоряжении журналистов. Согласно данным исследования, 55% участников не поддерживают такую инициативу, в то время как за введение единой формы высказались 28%.
«Против потенциального введения единой формы на физре выступили 55%, поддержали — 28%, каждый шестой затруднился с ответом. Среди родителей школьников за единую форму высказались 32%, против — 57%, сомневаются — 11%», — передает РБК, ссылаясь, а данные опроса. Опрос проводился на фоне обсуждения в Госдуме возможности внедрения единой спортивной формы в цветах российского флага в школах.
Отрицательное отношение респондентов к нововведению связано, прежде всего, с необходимостью индивидуального подхода к выбору спортивной одежды для детей. Одни считат, что спортивная форма должна подбираться индивидуально для каждого ребенка, чтобы избежать проблем с опорно-двигательным аппаратом и кожей. Сторонники инициативы, напротив, отмечают аккуратность и удобство единой формы.
Среди родителей школьников 32% поддержали идею единой спортивной формы, 57% высказались против, еще 11% затруднились с ответом. Мужчины чаще женщин выражают несогласие с инициативой (58% против 53%), а молодежь до 35 лет наиболее критично относится к предложению — 62% респондентов этой возрастной группы не поддерживают нововведение. Среди граждан старше 45 лет доля противников составляет 46%.
Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин сообщил, что депутаты обсуждают возможность введения единой спортивной формы для школьников, а также обязательного выполнения норм ГТО и включения физкультуры в перечень обязательных предметов. Инициативу поддержало Министерство спорта России.
В августе 2025 года был представлен новый ГОСТ школьной формы, который определяет только технические требования к качеству и безопасности одежды, а не обязывает школы вводить единую форму. Минпросвещения России тогда подчеркнуло, что учебные заведения по-прежнему могут самостоятельно выбирать внешний вид формы с учетом мнения родителей и учеников.