Россияне массово раскритиковали идею Госдумы о единой спортивной форме в цветах триколора

Среди родителей школьников 32% поддержали идею единой спортивной формы, 57% высказались против, еще 11% затруднились с ответом. Мужчины чаще женщин выражают несогласие с инициативой (58% против 53%), а молодежь до 35 лет наиболее критично относится к предложению — 62% респондентов этой возрастной группы не поддерживают нововведение. Среди граждан старше 45 лет доля противников составляет 46%.