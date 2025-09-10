Школу в Донецке назвали именем погибших под Часовым Яром Глосса и Коковина

4 апреля 2024 года, во время операции по взятию укрепрайона Вавилон, украинские боевики нанесли удар по бронетранспортёру Глосса и Коковина, в результате чего бойцы получили ранения. Рядовой по фамилии Приписнов помог им спрятаться в лесу, однако украинские военные сбросили на них мину с дрона. В результате оба бойца погибли. Коковина и Глосса посмертно наградили орденом Мужества.