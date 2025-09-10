Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школу в Донецке назвали именем погибших под Часовым Яром Глосса и Коковина

Специализированной школе с углублённым изучением иностранных языков № 115 в Донецке присвоили имена ефрейтора Ивана Коковина и рядового Майкла Глосса, которые погибли в ходе боевых действий под Часовым Яром. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

На церемонию прибыли министр просвещения России Сергей Кравцов, командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский, секретарь Генерального совета «Единой России», первый замглавы Совфеда Владимир Якушев. На фасаде здания школы установили памятную табличку о Коковине и Глоссе.

«Храним память о подвигах наших защитников. Откроем в школе музей, где можно будет подробнее узнать о судьбах героев и дружбе, которая опирается на убеждения, честь и верность», — написал Пушилин.

Майкл Глосс — сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям. Он прибыл в Россию в 2023 году и участвовал в СВО, вместе с Коковиным сражался на подступах к Часову Яру.

4 апреля 2024 года, во время операции по взятию укрепрайона Вавилон, украинские боевики нанесли удар по бронетранспортёру Глосса и Коковина, в результате чего бойцы получили ранения. Рядовой по фамилии Приписнов помог им спрятаться в лесу, однако украинские военные сбросили на них мину с дрона. В результате оба бойца погибли. Коковина и Глосса посмертно наградили орденом Мужества.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше