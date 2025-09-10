Красноярцы забрали из городских приютов еще 114 собак

Напомним, собаки, которых отловили с улиц Красноярска по заявкам горожан, живут в двух приютах —ИП Полякова и ООО «Берег». Сейчас на пожизненном содержании за счет средств городского бюджета находятся 1223 пса, на каждого выделяется 157​ рублей в сутки. «В приютах есть животные, которых добровольно содержат на пожертвования или деньги волонтеров. К осени количество собак, поступающих в приюты и пункты передержки, обычно увеличивается. Это происходит из-за того, что заканчивается дачный сезон, красноярцы уезжают из поселков, но не всегда забирают с собой животных, которых завели или прикормили летом», — отметили в мэрии.