Проголосовать онлайн на выборах губернатора можно в цифровых зонах МФЦ Прикамья

С 12 по 14 сентября пройдут выборы губернатора Пермского края. По данным краевого министерства информационного развития и связи, формат онлайн-голосования выбрали 154 тысячи пермяков. Они смогут проголосовать на портале ДЭГ с 8.00 12 сентября до 20.00 14 сентября.
В цифровых зонах региональных офисов «Мои документы» организован доступ к платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на Едином портале государственных услуг. Прикамцы, не имеющие доступа к интернету, могут обратиться в любой филиал МФЦ и воспользоваться компьютерами в секторах пользовательского сопровождения для голосования. Чтобы посетить СПС, не требуется предварительная запись.
12 и 13 сентября почти все МФЦ Пермского края будут работать по обычному графику. В воскресенье, 14 сентября, в пермские офисы «Мои документы» можно будет обратиться с 9.00 до 15.00. Большинство краевых отделений в воскресенье будут принимать посетителей с 10.00 до 13.00.
Для голосования можно воспользоваться и публичными точками доступа к Wi-Fi. Карта мест, где можно бесплатно выйти в интернет, есть на портале «Управляем вместе» в разделе «Открытые данные».