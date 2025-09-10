Проголосовать онлайн на выборах губернатора можно в цифровых зонах МФЦ Прикамья

12 и 13 сентября почти все МФЦ Пермского края будут работать по обычному графику. В воскресенье, 14 сентября, в пермские офисы «Мои документы» можно будет обратиться с 9.00 до 15.00. Большинство краевых отделений в воскресенье будут принимать посетителей с 10.00 до 13.00.