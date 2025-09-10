В Хабаровске создадут три мурала о музыкальной истории края

В министерстве туризма края отмечают, что муралы станут не только украшением городской среды, но и визуальными историями, которые расскажут о культурной самобытности региона. Каждое произведение будет отражать ключевые явления музыкальной жизни края, привлекать ценителей искусства и туристов и способствовать популяризации местного культурного наследия.