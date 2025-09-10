В Хабаровске создадут три мурала о музыкальной истории края

В Хабаровске стартует проект «Шуми, Восток», в рамках которого в городе появятся три масштабных мурала, посвящённых музыкальной истории края, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Инициатива реализуется музеем «Мир говорящих машин» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлена на создание новых туристических точек притяжения.
С 10 сентября по 10 октября проходит творческая лаборатория, где художники, архитекторы, дизайнеры и студенты профильных направлений смогут изучить музыкальное краеведение, современные направления стрит-арта и урбанистики, а затем подготовить эскизы будущих муралов. Лучшие работы пройдут конкурсный отбор и станут основой для создания полноразмерных произведений в Хабаровске.
В министерстве туризма края отмечают, что муралы станут не только украшением городской среды, но и визуальными историями, которые расскажут о культурной самобытности региона. Каждое произведение будет отражать ключевые явления музыкальной жизни края, привлекать ценителей искусства и туристов и способствовать популяризации местного культурного наследия.
Проект создаёт возможность для творческого взаимодействия профессионалов и студентов, а также повышает интерес к культурной истории края, показывая, как современное искусство может органично сочетаться с традициями.