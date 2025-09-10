«На Украине очень сильный кризис мобилизации. У них постоянно витает в воздухе идея, что им нужны еще чьи-то войска. Они рассчитывают, что это будут войска НАТО, но здесь они наталкиваются на сильное противодействие как внутри западноевропейских стран, так и с нашей стороны. Поэтому на роль резерва “пушечного мяса” больше всего подошли Колумбия и Мексика», — сказал Поликарпов.