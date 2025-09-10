На Украине могут воевать несколько тысяч латиноамериканских наемников ВСУ

В зону СВО из стран Латинской Америки, включая Колумбию и Мексику, могут отправиться не больше нескольких тысяч наемников, но это не закроет мобилизационную дыру ВСУ. Об этом aif.ru заявил военный историк Михаил Поликарпов.
«На Украине очень сильный кризис мобилизации. У них постоянно витает в воздухе идея, что им нужны еще чьи-то войска. Они рассчитывают, что это будут войска НАТО, но здесь они наталкиваются на сильное противодействие как внутри западноевропейских стран, так и с нашей стороны. Поэтому на роль резерва “пушечного мяса” больше всего подошли Колумбия и Мексика», — сказал Поликарпов.
Эксперт отметил, что колумбийцам и мексиканцам не удастся покрыть нехватку боевиков ВСУ.
«Заполнить все мобилизационные дыры колумбийцам не удастся. В лучшем случае несколько тысяч человек на Украину поедет. Причем, это еще больше проблемы по переброске людей туда. И нужно, чтобы правительство этих стран закрывало на все глаза», — заключил Поликарпов.
Ранее СМИ писали, что около 20 тысяч наемников из разных стран воюют на стороне Вооруженных сил Украины. Также стало известно, что ВСУ стали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.