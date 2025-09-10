В Усть-Куте новую школу на 352 места возведут в 2026 году

В Усть-Куте полным ходом идет строительство новой школы № 7, которое планируют завершить в 2026 году. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично проинспектировал ход работ во время своего визита в город. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— Предыдущий подрядчик не справился, и его пришлось заменить, — пояснил губернатор. — Сейчас строители работают в ускоренном темпе, чтобы наверстать упущенное. Важно уложиться в сроки, но сделать работу достойно. Скорость не должна идти в ущерб качеству.
На сегодня выполнено уже 21% работ. Чтобы не сбиться с графика, подрядчику необходимо до холодов подключить инженерные коммуникации и создать надежный тепловой контур для зимних работ.
Новая школа на 352 места будет включать учебные классы, спортивный и актовый залы, медицинский блок. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, зоны для отдыха и проведения мероприятий. Стоимость проекта оценили более чем в миллиард рублей, предстоит благоустроить более 16 тысяч квадратных метров.
Пока же 198 учеников школы № 7 занимаются в помещениях школы № 5 и детского сада № 63. Для старшеклассников организован подвоз тремя автобусами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время рабочего визита в Усть-Кут Игорь Кобзев лично осмотрел состояние взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.