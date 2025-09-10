В Усть-Куте новую школу на 352 места возведут в 2026 году

Новая школа на 352 места будет включать учебные классы, спортивный и актовый залы, медицинский блок. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, зоны для отдыха и проведения мероприятий. Стоимость проекта оценили более чем в миллиард рублей, предстоит благоустроить более 16 тысяч квадратных метров.