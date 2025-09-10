Эксперт рассказал о последствиях проживания в неприватизированной квартире

Проживание в неприватизированной квартире существенно ограничивает права граждан, поскольку они выступают в роли нанимателей, а не собственников жилья. Об этом рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, наниматель не имеет права продать, завещать или получить компенсацию за такое жилье при разводе, так как не является его полноправным владельцем. При этом наниматели обязаны оплачивать коммунальные услуги и содержать квартиру.
Хаминский напомнил, что с 2017 года ограничение срока бесплатной приватизации было отменено, что делает этот процесс бессрочным. Граждане могут оформить право собственности на занимаемое ими жилье в любое удобное время. передает РИА Новости.
Август и сентябрь — самые активные месяцы на рынке аренды в Москве и крупных городах России. Эксперт по недвижимости, риелтор Наталья Перескокова объяснила, что после отпусков семьи ищут квартиры поближе к работе и детским садам, что вызывает резкий рост спроса при сокращении предложений.