В Енисейске открыли сквер памяти пограничников

В историческом центре Енисейска состоялось торжественное открытие нового сквера, посвященного подвигу российских пограничников.
Мемориальное пространство было создано в рамках программы по благоустройству городской среды.
Как сообщил глава города Валерий Никольский, сквер оборудован прогулочными дорожками, скамейками для отдыха и станет местом сохранения исторической памяти.
«Этот сквер — символ уважения и благодарности защитникам границ, чей героизм обеспечивает безопасность нашей Родины», — отметил мэр.
В церемонии открытия приняли участие ветераны пограничной службы, представители администрации, юнармейцы и местные жители. Проект реализован в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.
Новый сквер стал уже третьим тематическим общественным пространством в Енисейске, посвященным воинской славе. Ранее в городе были открыты мемориальные зоны в честь участников Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов.