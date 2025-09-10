Семья краснокнижных ирбисов попала в объектив фотоловушки в Красноярском крае

Уникальные кадры семейной прогулки снежных барсов получены с помощью фотоловушек в Саяно-Шушенском заповеднике. На записях запечатлена самка ирбиса по кличке Таджичка со своим потомством, родившимся прошлым летом.
Как сообщили в пресс-службе заповедника, несмотря на то, что котята уже достигли размеров взрослых особей, они продолжают активно играть и познавать окружающий мир под присмотром матери.
«Полученные записи имеют большую научную ценность — они позволяют нам детально изучать поведение молодых особей и их развитие в естественной среде обитания. В ближайшее время мы определим пол котят и оформим на них персональные паспорта», — отметили в администрации особо охраняемой природной территории.
Наблюдение за ирбисами ведется в рамках программы по сохранению и мониторингу популяции снежного барса в Красноярском крае. Вид занесен в Красную книгу России и имеет статус исчезающего.