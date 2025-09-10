Необходима медпомощь: пропавшего 37-летнего мужчину не могут отыскать уже почти две недели

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 28 августа. Приметы пропавшего: его рост — 165−170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые короткие волосы и светлые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, синие штаны и светлые кроссовки. Также известно, что мужчины есть шрам у виска с правой стороны и послеоперационный шрам в левой части головы.