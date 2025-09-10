Необходима медпомощь: пропавшего 37-летнего мужчину не могут отыскать уже почти две недели

Почти две недели идут поиски пропавшего 37-летнего Максима Коляды из башкирского города Кумертау. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 28 августа. Приметы пропавшего: его рост — 165−170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые короткие волосы и светлые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, синие штаны и светлые кроссовки. Также известно, что мужчины есть шрам у виска с правой стороны и послеоперационный шрам в левой части головы.
— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.
Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.
