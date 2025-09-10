Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Необходима медпомощь: пропавшего 37-летнего мужчину не могут отыскать уже почти две недели

В Башкирии 13 дней разыскивают нуждающегося в медпомощи мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Почти две недели идут поиски пропавшего 37-летнего Максима Коляды из башкирского города Кумертау. Об этом рассказали активисты поискового-спасательного отряда «ARTUS».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 28 августа. Приметы пропавшего: его рост — 165−170 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые короткие волосы и светлые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку, синие штаны и светлые кроссовки. Также известно, что мужчины есть шрам у виска с правой стороны и послеоперационный шрам в левой части головы.

— Нуждается в медицинской помощи, — утверждается в ориентировке.

Волонтеры «ARTUS» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8−937−49−05−100, 02 или 112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.