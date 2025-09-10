Россиянам рассказали о профессии с уровнем заработка как у айтишников

«Сварщики могут уверенно конкурировать с айтишниками в доходности в ключевых регионах. Абсолютным лидером стал Приморский край, где им при фиксированном графике работы и стажем по специальности от года до трех лет предлагают в среднем 200 000 рублей — это рекорд по стране. Это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в итогах исследования, передает ТАСС. Как отмечается в исследовании, по уровню доходов сварщики в ключевых регионах страны уже могут конкурировать с представителями IT-сферы.