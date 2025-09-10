Ричмонд
Губернатор утвердил новые меры поддержки для семей участников СВО в Красноярском крае

Губернатор Михаил Котюков подписал изменения в указ о дополнительных мерах социальной поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Новые положения предусматривают расширение льгот и материальной помощи.

Согласно обновленному документу, ветераны СВО и их семьи теперь имеют право на:

Бесплатное социальное обслуживание на дому;Полустационарные социальные услуги;Социально-оздоровительные услуги в стационарной форме.

Особое внимание уделено поддержке в бытовой сфере. После подключения Красноярского края к Единой системе газоснабжения участники СВО смогут получить компенсацию до 150 тысяч рублей на газификацию частных домовладений.

Подробная информация о новых мерах поддержки и условиях их получения размещена на официальном портале Правительства Красноярского края. Изменения вступили в силу 9 сентября, когда был подписан указ.