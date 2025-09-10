Ричмонд
Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

Утром в среду, 10 сентября, сняты временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Сочи, Калуги и Нижнего Новгорода (Стригино). Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

По его данным, во время действия ограничений в воздушной гавани Сочи на запасные аэродромы отправились четыре авиасудна.

Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, подытожил Кореняко.

Ранее сообщалось, что польские власти ввели временные ограничения на полёты в воздушных гаванях Жешув-Ясёнка и Люблин, объяснив это незапланированной военной активностью. Оперативное командование ВС республики сообщило о проведении мероприятий с участием польской и союзной авиации.