Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

По его данным, во время действия ограничений в воздушной гавани Сочи на запасные аэродромы отправились четыре авиасудна.
Пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, подытожил Кореняко.
Ранее сообщалось, что польские власти ввели временные ограничения на полёты в воздушных гаванях Жешув-Ясёнка и Люблин, объяснив это незапланированной военной активностью. Оперативное командование ВС республики сообщило о проведении мероприятий с участием польской и союзной авиации.