Все аэропорты России возобновили работу в штатном режиме

Утром в среду, 10 сентября, сняты временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Сочи, Калуги и Нижнего Новгорода (Стригино). Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.