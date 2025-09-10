Некоторые россияне смогут взять кредитные каникулы до шести месяцев с 1 октября

Максимальная сумма кредита для получения кредитных каникул составит 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов для малых предприятий и 1 миллиард рублей для средних предприятий. В течение льготного периода проценты по кредиту будут начисляться и капитализироваться по ставке, указанной в договоре.