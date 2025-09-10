Некоторые россияне смогут взять кредитные каникулы до шести месяцев с 1 октября

С 1 октября 2025 года российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса, а также самозанятые граждане получат возможность воспользоваться кредитными каникулами сроком до шести месяцев. Соответствующий федеральный закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля.
Этот закон позволит предпринимателям, имеющим кредиты по льготным программам, получить отсрочку платежей до полугода по каждому кредиту. Воспользоваться такой возможностью можно будет не чаще одного раза в пять лет.
Максимальная сумма кредита для получения кредитных каникул составит 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов для малых предприятий и 1 миллиард рублей для средних предприятий. В течение льготного периода проценты по кредиту будут начисляться и капитализироваться по ставке, указанной в договоре.
Кроме того, кредитные каникулы будут доступны для российских предпринимателей, заключивших договоры не ранее 1 марта 2024 года, даже если закон вступит в силу позже, говорится на сайте официально опубликованных правовых актов.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому россияне не смогут получать микрозаймы в электронном виде.