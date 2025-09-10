В Башкирии пройдут массовые проверки водителей

Проверки будут направлены на пресечение отдельных видов правонарушений в области дорожного движения, в том числе на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, выявление водителей транспортных средств на состояние опьянения, лиц, лишенных водительского удостоверения
Принцип массовых проверок заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
Как ранее сообщал Башинформ, сообщить о нетрезвых водителях и пешеходах, находящихся на дороге в неадекватном состоянии, можно по телефону доверия МВД по РБ: 83729392, а также в чат-бот госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.