Ричмонд
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пройдут массовые проверки водителей

С наступлением осеннего периода, с учетом сокращения светового дня, а также в целях стабилизации обстановки с дорожно-транспортным травматизмом, снижения тяжести последствий дорожных аварий на дорогах ежедневно в разных городах и районах, а также на участках автодорог федерального и республиканского значения будут проводиться массовые проверки водителей. Об этом сообщает ГАИ по РБ.

Источник: Башинформ

Проверки будут направлены на пресечение отдельных видов правонарушений в области дорожного движения, в том числе на пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей в салоне автомобиля, выявление водителей транспортных средств на состояние опьянения, лиц, лишенных водительского удостоверения и т. д.

Принцип массовых проверок заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.

Как ранее сообщал Башинформ, сообщить о нетрезвых водителях и пешеходах, находящихся на дороге в неадекватном состоянии, можно по телефону доверия МВД по РБ: 83729392, а также в чат-бот госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot.