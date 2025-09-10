В Башкирии пройдут массовые проверки водителей

С наступлением осеннего периода, с учетом сокращения светового дня, а также в целях стабилизации обстановки с дорожно-транспортным травматизмом, снижения тяжести последствий дорожных аварий на дорогах ежедневно в разных городах и районах, а также на участках автодорог федерального и республиканского значения будут проводиться массовые проверки водителей. Об этом сообщает ГАИ по РБ.