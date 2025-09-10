Детям хотят запретить выгуливать бойцовых собак

Потенциально опасные породы собак намерены запретить к выгулу детям до 16 лет. Кроме того, запретят гулять с бойцами псами тем, кто находится в опьянении. Кабмин поддержал эту инициативу, но она требует некоторых доработок. Об этом сообщают «Ведомости».