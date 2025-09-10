Детям хотят запретить выгуливать бойцовых собак

Потенциально опасные породы собак намерены запретить к выгулу детям до 16 лет. Кроме того, запретят гулять с бойцами псами тем, кто находится в опьянении. Кабмин поддержал эту инициативу, но она требует некоторых доработок. Об этом сообщают «Ведомости».
Такие действия могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей. Несовершеннолетние и пьяные граждане порой не способны контролировать собаку. Но следует учесть, что российское законодательство включает не только алкогольное и наркотическое, но и иное токсическое опьянение.
Единые стандарты будущего запрета будут уточнены. Ранее депутаты Законодательного собрания Приморского края на июльской сессии приняли во втором и третьем чтениях поправки в региональный закон о безнадзорных животных.
Основное внимание уделено ужесточению ответственности за прикорм бездомных собак, особенно в местах массового пребывания людей.