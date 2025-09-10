Федор Конюхов вернулся в Приморье, чтобы продолжить экспедицию по следам Арсеньева

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов в день рождения исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева прибыл во Владивосток. В течение двух недель он проведет второй этап масштабной конной экспедиции «По следам В. К. Арсеньева», посвященной памяти великого ученого и путешественника, сообщает ИА PrimaMedia.
Находясь в аэропорту Федор Конюхов не скрывал радости от возвращения в Приморский край, который он считает своей второй родиной. Тут путешественника встречали с хлебом-солью. После церемонии пассажиры, которые находились в здании аэропорта, просили сфотографироваться с Конюховым на память.
«Я очень люблю Приморский край и соскучился. Люблю смотреть на тайгу, идти вдоль моря. Да, за тайгой соскучился, соскучился по людям. Сентябрь-октябрь — это самое лучшее время в Приморье. Прожил я тут 22 года, так что это моя земля, и из Приморья я начинал свои первые экспедиции: подниматься на Эверест и отправлялся в другие путешествия», — поделился путешественник.
На вопрос о том, насколько тяжело в его возрасте (ему исполнилось 73 года) путешествовать на лошадях, Конюхов ответил с характерным для него юмором: «Да не тяжело, я же конюх. Я лошадей люблю, и они меня любят».
Второй этап экспедиции стартует 11 сентября из посёлка Кавалерово, где в прошлом году был завершен первый этап пути. Маршрут протяженностью около 350 километров пройдет через горные проходы Сихотэ-Алиня и вдоль побережья Японского моря, точно повторяя тропы, по которым Владимир Арсеньев прошел 120 лет назад. Финиширует группа в посёлке Терней.
Как рассказал руководитель экспедиции Иван Молчанов, программа насыщена не только исследовательскими, но и памятными мероприятиями: «Стартуем мы с посёлка Кавалерово, как в прошлом году мы там финишировали под скалой Дерсу Узала. Мы пойдём до посёлка Терней, займёт это у нас порядка двух недель. Пойдём частично по тайге, частично по побережью, как раз полностью по маршруту, совпадающему с маршрутом Арсеньева».
Уже в день старта, 11 сентября, в Кавалерово состоится торжественное открытие восстановленного бюста Владимира Арсеньева.
«Этот памятник был в своё время демонтирован в советское время. Мы его сейчас полностью восстановили», — отметил Молчанов.
Кроме того, в ходе пути запланирована установка православных крестов в знаковых исторических местах: в точке высадки экспедиции Лаперуза и в районе водопада Чёрный Шаман. Участники экспедиции также проведут экологические акции по высадке деревьев и встречи с местными жителями.
Главными целями проекта являются экологический мониторинг изменений природы за последние 120 лет, сохранение исторического наследия и популяризация туристического потенциала Дальнего Востока. Также по итогам этой экспедиции будет снят большой документальный фильм.