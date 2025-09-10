Федор Конюхов вернулся в Приморье, чтобы продолжить экспедицию по следам Арсеньева

Как рассказал руководитель экспедиции Иван Молчанов, программа насыщена не только исследовательскими, но и памятными мероприятиями: «Стартуем мы с посёлка Кавалерово, как в прошлом году мы там финишировали под скалой Дерсу Узала. Мы пойдём до посёлка Терней, займёт это у нас порядка двух недель. Пойдём частично по тайге, частично по побережью, как раз полностью по маршруту, совпадающему с маршрутом Арсеньева».