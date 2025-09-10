В Омске запустили новый светофор у СибАДИ

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, новое светофорное регулирование призвано снизить вероятность пробок и повысить безопасность дорожного движения вблизи крупного учебного заведения. Ранее этот участок был проблемным — водители сталкивались с трудностями при перестроении, особенно в часы пик. Теперь движение со стороны 2-й Поселковой стало удобнее: помимо привычного направления в центр города, разрешён поворот направо в сторону микрорайона Нефтяников.