В Омске запустили новый светофор у СибАДИ

Жители Нефтяников уже заметили изменения: светофорные фазы начали функционировать, регулируя поток транспорта и упрощая выезд на оживлённый участок магистрали.
Как сообщил мэр города Сергей Шелест, новое светофорное регулирование призвано снизить вероятность пробок и повысить безопасность дорожного движения вблизи крупного учебного заведения. Ранее этот участок был проблемным — водители сталкивались с трудностями при перестроении, особенно в часы пик. Теперь движение со стороны 2-й Поселковой стало удобнее: помимо привычного направления в центр города, разрешён поворот направо в сторону микрорайона Нефтяников.
Изменения сопровождались установкой новых дорожных знаков: на пересечении проспекта Мира и 2-й Поселковой появился знак «Движение прямо или направо», а в районе дома № 7а установлен запрет на разворот. Знак, обозначавший место для разворота, демонтирован.