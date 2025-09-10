Ричмонд
В Омске запустили новый светофор у СибАДИ

С 9 сентября 2025 года в Омске начал работу новый светофор на перекрёстке у СибАДИ, расположенный на проспекте Мира в районе выезда с улицы 2-я Поселковая.

Жители Нефтяников уже заметили изменения: светофорные фазы начали функционировать, регулируя поток транспорта и упрощая выезд на оживлённый участок магистрали.

Как сообщил мэр города Сергей Шелест, новое светофорное регулирование призвано снизить вероятность пробок и повысить безопасность дорожного движения вблизи крупного учебного заведения. Ранее этот участок был проблемным — водители сталкивались с трудностями при перестроении, особенно в часы пик. Теперь движение со стороны 2-й Поселковой стало удобнее: помимо привычного направления в центр города, разрешён поворот направо в сторону микрорайона Нефтяников.

Изменения сопровождались установкой новых дорожных знаков: на пересечении проспекта Мира и 2-й Поселковой появился знак «Движение прямо или направо», а в районе дома № 7а установлен запрет на разворот. Знак, обозначавший место для разворота, демонтирован.