В Братске с 11 сентября откроют отопительный сезон

В первую очередь будут подключаться соцобъекты.

Постановление о начале отопительного сезона подписал мэр Братска Александр Дубровин, сегодня, 10 сентября. С 11 сентября в первую очередь будут подключаться социальные объекты: школы, детские сады и больницы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Братска.

«Все предстоящие выходные дни наши специалисты будут заниматься регулированием отопительной системы», — подчеркнул мэр.

На следующей неделе тепло начнет поступать в квартиры братчан.

Ранее агентством сообщалось, что отопительный сезон начался на севере Иркутской области. С 3 сентября тепло подается в дома и соцобъекты Катангского района. В селе Ербогачен заработала котельная — два соцобъекта и семь домов подключили к отоплению.