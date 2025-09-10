8 умных датчиков на трубы установили в Новосибирске

С помощью них возможно быстро обнаружить протечки и предотвратить аварии.
СГК установил восемь ультразвуковых датчиков на магистральных теплосетях. До конца года планируется добавить ещё пять устройств, о чём сообщают в пресс-службе компании.
Современные приборы круглосуточно отслеживают ключевые параметры системы: температуру, давление и расход теплоносителя. При возникновении дефекта на трубе датчики мгновенно фиксируют увеличение расхода воды.
Главное преимущество новой системы — быстрое обнаружение утечек и предотвращение аварий.