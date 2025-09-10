Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8 умных датчиков на трубы установили в Новосибирске

С помощью них возможно быстро обнаружить протечки и предотвратить аварии.

С помощью них возможно быстро обнаружить протечки и предотвратить аварии.

СГК установил восемь ультразвуковых датчиков на магистральных теплосетях. До конца года планируется добавить ещё пять устройств, о чём сообщают в пресс-службе компании.

Современные приборы круглосуточно отслеживают ключевые параметры системы: температуру, давление и расход теплоносителя. При возникновении дефекта на трубе датчики мгновенно фиксируют увеличение расхода воды.

Главное преимущество новой системы — быстрое обнаружение утечек и предотвращение аварий.