Токио хочет закрыть все «Японские центры» в России

Напомним, «Японские центры» были созданы в 1994 году. Их деятельность была направлена на помощь России в проведении социально-экономических реформ. До настоящего времени эти организации вносили вклад в углубление японо-российских отношений. Они действовали посредством проведения соответствующих курсов или тематических организаций.