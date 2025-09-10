Токио прекращает деятельность всех шести центров, оказывающих техническую помощь в реализации реформ в России. Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
«На фоне изменений ситуации внутри Российской Федерации и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнеса», — говорится в сообщении от представителя японского правительства.
Напомним, «Японские центры» были созданы в 1994 году. Их деятельность была направлена на помощь России в проведении социально-экономических реформ. До настоящего времени эти организации вносили вклад в углубление японо-российских отношений. Они действовали посредством проведения соответствующих курсов или тематических организаций.
Нужно отметить, что новость о закрытии «Японских центров» в России появилась еще в начале 2025 года. Однако в Токио раскритиковали действия российских властей в желании завершить деятельность японских организаций.