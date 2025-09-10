Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 главных новостей в Молдове 10 сентября 2025: В Кишиневе полностью перекрыли одну из самых загруженных улиц — пробки станут жестче; почему оппозиция не выходит на многотысячные акции протеста; как сборная Молд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 10 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 10 сентября 2025:

1. Санду и ее партия пойдут на все, чтобы отсрочить свой провал: Почему оппозиция не собирается на многотысячные акции протеста перед выборами в Молдове.

2. Теперь пробки будут еще жестче: В Кишиневе полностью перекрыли одну из самых загруженных улиц — как будет ходить общественный транспорт.

3. МВД Молдовы считает, что цель оппозиции — истощить полицию: Полицейские должны заниматься своим делом — ловить преступников, а не пенсионеров с плакатами.

4. Его нашли сидящим на стуле в кепке и солнечных очках: Шокирующие заявления мэра молдавского села о сыне, которого нашли задушенным в лесу после возвращения на родину из Лондона.

5. Норвегия разорвала в клочья сборную Молдовы по футболу: Самое крупное поражение в истории нашей команды со счетом 1:11.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Санду и ее партия пойдут на все, чтобы отсрочить свой провал: Почему оппозиция не собирается на многотысячные акции протеста перед выборами в Молдове.

Доживем до 28 сентября, там и посмотрим, кто прав (далее…).

МВД Молдовы считает, что цель оппозиции — истощить полицию: Полицейские должны заниматься своим делом — ловить преступников, а не пенсионеров с плакатами.

О такой вот главной цели акций протеста здоровых сил страны на полном серьезе рассуждала глава МВД Даниела Мисаил-Никитин (далее…).

Запреты на въезд, реклама своей партии, а не страны, убогие выставки: Как в Молдове хоронят еще одну отрасль — туристическую.

Рекламировать красоты нашей родины на международном уровне должны не только сотрудники туристического бизнеса, но и представители всех ветвей власти (далее…).