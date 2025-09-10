Топ-5 главных новостей в Молдове 10 сентября 2025: В Кишиневе полностью перекрыли одну из самых загруженных улиц — пробки станут жестче; почему оппозиция не выходит на многотысячные акции протеста; как сборная Молд

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 10 сентября 2025:
1. Санду и ее партия пойдут на все, чтобы отсрочить свой провал: Почему оппозиция не собирается на многотысячные акции протеста перед выборами в Молдове.
2. Теперь пробки будут еще жестче: В Кишиневе полностью перекрыли одну из самых загруженных улиц — как будет ходить общественный транспорт.
3. МВД Молдовы считает, что цель оппозиции — истощить полицию: Полицейские должны заниматься своим делом — ловить преступников, а не пенсионеров с плакатами.
4. Его нашли сидящим на стуле в кепке и солнечных очках: Шокирующие заявления мэра молдавского села о сыне, которого нашли задушенным в лесу после возвращения на родину из Лондона.
5. Норвегия разорвала в клочья сборную Молдовы по футболу: Самое крупное поражение в истории нашей команды со счетом 1:11.
