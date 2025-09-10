Прикамца обвиняют в мошенничестве при получении выплат

Как полагает следствие, в сентябре 2023 года чайковчанин умышленно представил в территориальное управление краевого министерства социального развития заведомо ложные сведения, чтобы получить социальную помощь для развития бизнеса. Фигурант заявил о намерении открыть в рамках социального контракта столярную мастерскую и приобрести необходимое оборудование. Мужчина также занизил данные о среднем доходе на каждого члена семьи, поскольку претендовать на получение такой субсидии могут только малоимущие семьи. Потом злоумышленник прошел профильное обучение и получил выплату в размере 350 тысяч рублей, но потратил их не на развитие бизнеса, а по своему усмотрению.