Экс-депутата и бизнесмена Геннадия Лазарева признали банкротом

По версии СУ СК РФ по Приморскому краю, бизнесмен и депутат создал преступное сообщество еще в 1996 году, и привлек к его деятельности зависимых от него сотрудников и руководителей более десяти коммерческих и некоммерческих организаций. Одним из его сообщников, по версии следствия, оказался Валерий Василенко, который 14 лет возглавлял прокуратуру Приморского края (1991−2005 гг.), а после занимал пост заместителя председателя совета директоров АО «Восточная верфь».