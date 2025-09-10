Экс-депутата и бизнесмена Геннадия Лазарева признали банкротом

Арбитражный суд Приморского края признал банкротом Почетного жителя города Владивостока Геннадия Лазарева. Депутат Законодательного собрания Приморского края нескольких созывов и бывший ректор ВГУЭС обвиняется в создании ОПС, которое в том числе расхищало имущество АО «Восточная верфь», акционером которого долгое время был бизнесмен, сообщает ИА PrimaMedia.
С заявлением о самобанкротстве Геннадий Лазарев обратился в суд 17 марта 2025 года, указав наличие задолженности в размере 3 млрд 175 млн 288 тысяч рублей и неспособность удовлетворить ее в полном объеме. В качестве третьего лица была привлечена «Восточная верфь».
Как следует из картотеки арбитражных дел, в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества сроком на 6 месяцев.
«Обязать Лазарева Геннадия Иннокентьевича не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании банкротом, передать финансовому управляющему все имеющиеся банковские карты», — говорится в определении суда.
Финансовый управляющий должен в срок до 10 марта 2026 года представить в суд мотивированное ходатайство о завершении процедуры реализации имущества экс-депутата, актуальный отчет о результатах реализации имущества с приложением копий документов, подтверждающих продажу имущества гражданина и погашение требований кредиторов, а также реестр требований кредиторов с указанием размера погашенных требований, а также провести анализ совершенных в отношении имущества сделок в трехлетний период, предшествующий инициированию процедуры банкротства.
Напомним, что 22 марта 2024 года Геннадий Лазарев был арестован по подозрению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
По версии СУ СК РФ по Приморскому краю, бизнесмен и депутат создал преступное сообщество еще в 1996 году, и привлек к его деятельности зависимых от него сотрудников и руководителей более десяти коммерческих и некоммерческих организаций. Одним из его сообщников, по версии следствия, оказался Валерий Василенко, который 14 лет возглавлял прокуратуру Приморского края (1991−2005 гг.), а после занимал пост заместителя председателя совета директоров АО «Восточная верфь».
В период с 1996 по 2024 год участники ОПС похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов федерального имущества, которые принадлежали министерству науки и высшего образования РФ: во Владивостоке — земельный участок и три помещения на улице Десятая, десять помещений на улице Гоголя, Державина и Комарова, а также на улице Озерная в Находке.
С ноября 2017 по апрель 2022 года участники преступного сообщества и причастные лица совершили растрату денежных средств «Восточной верфи». Сумма похищенного превышает 13 млн рублей. Похитить подозреваемые также пытались акции предприятия на сумму более 2 млн рублей. Заведомо приобретенное Геннадием Лазаревым имущество на сумму более 46 млн рублей обвиняемые также легализовали. В отношении Лазарева дело вынесено в отдельное производство.