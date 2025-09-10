ТЭЦ защитят от хакерских атак в Казахстане

Так как это отдельная важная отрасль, здесь нужны специалисты, которые знают специфику отрасли, какие там бывают устройства, какие бывают перерывы. И вот понимание этого направления, этих процессов, они должны разрабатывать новые требования именно ко всем важным энергетическим объектам.