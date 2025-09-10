ТЭЦ защитят от хакерских атак в Казахстане

О данном решении, принятом в рамках реализации Послания Главы государства «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун.
Необходимость создания такой структуры вызвана ростом киберугроз на фоне активной цифровизации объектов энергетики. По словам вице-министра, переход на цифровое управление повышает эффективность работы, например, ТЭЦ, но одновременно создает риски внешнего вмешательства.
Так как это отдельная важная отрасль, здесь нужны специалисты, которые знают специфику отрасли, какие там бывают устройства, какие бывают перерывы. И вот понимание этого направления, этих процессов, они должны разрабатывать новые требования именно ко всем важным энергетическим объектам.