Жителям Приморья разъяснили правила безвизового въезда в Китай

Безвиз действует только для туризма, бизнеса, визитов к родным и культурного обмена. Он не распространяется на работу, учебу или журналистику. Пограничники могут спросить о цели вашего визита, поэтому рекомендуется иметь при себе подтверждающие документы: приглашения, бронь отеля или авиабилеты.