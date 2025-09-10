Жителям Приморья разъяснили правила безвизового въезда в Китай

Власти Приморского края опубликовали подробные разъяснения о новых правилах безвизового въезда граждан России в Китай. Информация подготовлена министерством международных и внешнеэкономических связей края на основе данных Генконсульства КНР во Владивостоке.
С 15 сентября жители Приморья смогут въезжать в Китай без визы для бизнес-поездок, туризма, посещения родственников и друзей, а также для транзита. Максимальный срок такого пребывания — 30 дней.
Ключевые моменты, о которых важно знать:
Безвиз действует только для туризма, бизнеса, визитов к родным и культурного обмена. Он не распространяется на работу, учебу или журналистику. Пограничники могут спросить о цели вашего визита, поэтому рекомендуется иметь при себе подтверждающие документы: приглашения, бронь отеля или авиабилеты.
Обязателен действующий заграничный паспорт. Его срок действия должен покрывать всё время поездки. Въезд по временным или другим документам запрещен.
30 дней считаются с дня, следующего за въездом. Если вам нужно остаться дольше или цели поездки не подходят под безвиз (например, работа), визу нужно оформлять заранее в консульстве.
Правила одинаковы как для взрослых, так и для несовершеннолетних. Безвизом можно пользоваться многократно, выезжая в Китай из любой страны. Ограничений по количеству поездок нет.
Правила действуют для всех видов транспорта — самолета, машины или парома. Предварительно регистрировать поездку в посольстве не нужно.
Таким образом, новые правила значительно упрощают краткосрочные поездки в Китай для жителей Приморского края, но требуют от путешественников внимательного отношения к цели визита и подготовке необходимых документов.