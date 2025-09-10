Ричмонд
Юрист Хаминский рассказал, что нельзя делать с неприватизированной квартирой

Хаминский: Неприватизированную квартиру нельзя продать или завещать.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, проживающие в неприватизированных квартирах, существенно ограничены в правах на распоряжение недвижимостью. Об этом напомнил руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«В частности, наниматель не может его продать, завещать или получить компенсацию при разводе. Отсутствие права собственности на жилье порождает невозможность передать квартиру по наследству», — сказал юрист РИА Новости, добавив, что граждане могут оформить право собственности на занимаемое жильё в любое удобное для них время.

Напомним, с января 2025 года в России все сделки по дарению жилья должны проходить через нотариуса, включая договоры между родственниками. Это нововведение направлено на борьбу с мошенничеством.

Разъяснение Верховного суда о том, как делится купленная до брака квартира в новостройке, здесь на KP.RU.