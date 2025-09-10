Крупнейшее за шесть лет отключение электричества произошло в Берлине

В столице Германии из-за поджога линий электропередачи произошло крупнейшее за последние шесть лет отключение электричества. Без света остаются около 25 тысяч человек. Об этом сообщил управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек.
Изначально отключение затронуло почти 50 тысяч потребителей, однако половине из них удалось восстановить электроснабжение по объездным маршрутам. Полное восстановление требует ремонтных работ, включая прокладку кабеля. Энергетики работают круглосуточно, и, по прогнозам Ландека, электроснабжение будет восстановлено вечером 11 сентября.
Причиной инцидента стал поджог опор и кабелей ЛЭП. Полиция ведет расследование, передает радиостанция RBB.
8 сентября более 15 тысяч жителей города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электроэнергии из-за аварии. Аварийное отключение произошло в 1:29 по московскому времени. Без света остались 96 трансформаторных подстанций, две больницы, семь школ, девять детских садов, два водозабора, а также 15 080 бытовых абонентов в городе Ясиноватая.