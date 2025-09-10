Крупнейшее за шесть лет отключение электричества произошло в Берлине

8 сентября более 15 тысяч жителей города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) остались без электроэнергии из-за аварии. Аварийное отключение произошло в 1:29 по московскому времени. Без света остались 96 трансформаторных подстанций, две больницы, семь школ, девять детских садов, два водозабора, а также 15 080 бытовых абонентов в городе Ясиноватая.