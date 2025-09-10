В Минцифры заявили о расширении белого списка интернет-ресурсов

Перечень платформ, которые на втором этапе попадут в список ресурсов с доступом в периоды ограниченной работы мобильного интернета, пока находится на стадии подготовки. Об этом проинформировала пресс-служба Минцифры России в своем телеграм-канале.
В сообщении уточняется, что в обновленный список планируется включить средства массовой информации, банковские сервисы и онлайн-аптеки.
В министерстве напомнили, что на первом этапе туда вошли наиболее востребованные цифровые ресурсы, которыми ежедневно пользуются миллионы граждан. Как пояснила пресс-служба, формирование перечня будет продолжаться на основе рейтинга самых популярных интернет-площадок страны.
5 сентября 2025 года Минцифры России обнародовало первый список сервисов, работающих даже в условиях отключения интернета. В него вошли портал «Госуслуги», отечественный мессенджер Max, отдельные социальные сети, торговые онлайн-площадки и сайты некоторых банков. По мнению ведомства, данная мера позволит снизить неудобства для населения.
