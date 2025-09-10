Алпатова: Челябинская область готова к отопительному сезону

Об этом заявила региональный министр ЖКХ Людмила Алпатова.
По словам чиновницы, для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации в ведомстве работает отдел мониторинга для контроля за инцидентами, создан значительный аварийный резерв материалов и оборудования коммунальными предприятиями.
С 2025 года вступили в силу новые правила подготовки к отопительному периоду, введена система оценочных листов. Проверка муниципалитетов будет проведена Ростехнадзором до 15 ноября. По результатам будут выбраны паспорта готовности.
«В рамках подготовки к отопительному периоду ведется работа с обширным списком объектов: 848 котельных, 466 центральных тепловых пунктов, 10 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, более 17 тыс. километров сетей тепло и водоснабжения, водоотведения», — говорится в комментарии.
В рамках программы «Большой ремонт 74» объем инвестиций составил 13,7 млрд рублей. Завершены работы по 51 объекту в 22 муниципальных образованиях.