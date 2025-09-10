Ричмонд
Алпатова: Челябинская область готова к отопительному сезону

Челябинская область готова к отопительному сезону — на начало осени готовность объектов ЖКХ на финишной прямой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом заявила региональный министр ЖКХ Людмила Алпатова.

По словам чиновницы, для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации в ведомстве работает отдел мониторинга для контроля за инцидентами, создан значительный аварийный резерв материалов и оборудования коммунальными предприятиями.

С 2025 года вступили в силу новые правила подготовки к отопительному периоду, введена система оценочных листов. Проверка муниципалитетов будет проведена Ростехнадзором до 15 ноября. По результатам будут выбраны паспорта готовности.

«В рамках подготовки к отопительному периоду ведется работа с обширным списком объектов: 848 котельных, 466 центральных тепловых пунктов, 10 тыс. индивидуальных тепловых пунктов, более 17 тыс. километров сетей тепло и водоснабжения, водоотведения», — говорится в комментарии.

В рамках программы «Большой ремонт 74» объем инвестиций составил 13,7 млрд рублей. Завершены работы по 51 объекту в 22 муниципальных образованиях.