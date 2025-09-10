В Уфе вновь сорвали сроки сдачи реконструкции улицы Пугачева

Работы на Пугачева, оцененные в 2,4 млрд рублей, начались в 2022 году. Во время первого этапа они ведутся на участке от Монумента Дружбы до Бельской улицы, второго — от Бельской до Бородинской. Стоимость проекта превышает 2,4 млрд рублей. В будущем здесь предусмотрено строительство моста через реку Белую и новой дороги из Кузнецовского Затона до трассы Уфа — аэропорт с выездом в районе ТЦ «Мега».