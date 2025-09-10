В Уфе вновь сорвали сроки сдачи реконструкции улицы Пугачева

Открытие улицы Пугачева в Уфе снова перенесли. На этот раз власти пообещали запустить здесь движение в ноябре этого года вместо запланированного на 11 октября.
Ранее масштабную реконструкцию собирались завершить с помпой в День республики.
Власти объясняют, что провели масштабные работы и некоторые из них затянулись.
Реконструкция улицы Пугачева протяженностью 2,5 километра является частью масштабного проекта «Южные ворота», который включает также строительство новой шестиполосной улицы Генерала Рыленко протяженностью 1,2 километра и транспортной развязки на пересечении этих улиц. Он позволит перераспределить транспортные потоки на южном выезде из столицы Башкирии и решить вопрос транспортной доступности новых микрорайонов города, таких как Кузнецовский Затон.
Работы на Пугачева, оцененные в 2,4 млрд рублей, начались в 2022 году. Во время первого этапа они ведутся на участке от Монумента Дружбы до Бельской улицы, второго — от Бельской до Бородинской. Стоимость проекта превышает 2,4 млрд рублей. В будущем здесь предусмотрено строительство моста через реку Белую и новой дороги из Кузнецовского Затона до трассы Уфа — аэропорт с выездом в районе ТЦ «Мега».
Сначала реконструкцию планировали завершить в середине лета прошлого года. Позже заказчик — управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы и генподрядчик — компания «Башкиравтодор» — договорились сдвинуть сроки сдачи на декабрь. Тем не менее даже к указанному сроку завершить ремонтные работы не получилось.
Сроки затянулись из-за двух собственников домов, которые, по оценке городских властей, не пожелали «расселиться мирно». Властям пришлось судиться с упрямыми хозяевами и процессы оказались небыстрыми.
Всего с 2022 года власти изъяли 147 участков с недвижимостью, которая принадлежала 411 собственниками. В качестве компенсации они получили больше 2 млрд рублей. Сегодня строители уже провели более 20 километров инженерных коммуникаций.
В июле этого года вице-премьер правительства РБ Рустем Газизов сообщил, что обновленную улицу откроют 11 октября. Движение запустили по двум из четырёх полос улицы Пугачева длиной 1,7 километра от Сочинской улицы до улицы Геофизиков, а до начала осени планировалось запустить движение на 800 метрах дороги на двух из четырех полос на участке от улицы Геофизиков до развязки с улицей Генерала Рыленко.
Но на этот раз, как объяснили власти, причиной переноса сроков стал дефицит топлива.
По словам замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгения Кулешова, сегодня подрядчик завозит песчано-гравийную смесь для устройства земляного полотна и его уплотнения на участке от улицы Геофизиков в сторону транспортной развязки.
— В связи с временным дефицитом топлива для работы строительной и дорожной техники, строительно-монтажные работы на других участках подрядная организация не ведет, — пояснил он.
Напомним, этим летом жители Кузнецовского Затона создали петицию, в которой попросили главу республики «ускорить работы». По их словам, «мало того, что улица Пугачева не стала четырехполосной в нарушение всех сроков, но и лишилась на многих участках асфальтового покрытия совсем».
Уфимцы попросили назвать причины, по которым происходят такие задержки, и указать ответственных лиц, а также «принять меры для максимального ускорения завершения строительных работ и сдать до зимы этого года все четыре полосы».