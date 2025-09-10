Количество детей с ожирением удвоилось во всем мире

Впервые ожирение детей и подростков стало более распространенной проблемой, чем недостаток веса, сообщили в ООН.
Число детей и подростков с избыточным весом в мире за последние 25 лет удвоилось и достигло 391 миллиона человек. Такой вывод содержится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), посвященном глобальным проблемам детского питания.
«С 2000 года число детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих избыточным весом, удвоилось с 194 млн до 391 млн», — цитирует доклад агентство ТАСС. В ЮНИСЕФ также констатировали, что в 2025 году был достигнут исторический переломный момент: впервые в мире ожирение среди детей и подростков стало более распространенной проблемой, чем недостаточный вес. Его распространенность составила 9,4% против 9,2%.
Рост проблемы ожирения носит неравномерный характер. Наиболее резкий скачок произошел в Южной Азии, где число детей с избыточным весом увеличилось почти в пять раз. В Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке рост был более умеренным — около 10 процентных пунктов.
Эксперты фонда винят в сложившейся ситуации нездоровую пищевую среду. Рацион детей все больше определяют продукты глубокой переработки и фастфуд с высоким содержанием сахара, соли и вредных жиров, которые широко рекламируются в интернете и представлены в магазинах и школах. Самый высокий уровень детского ожирения зафиксирован в островных тихоокеанских государствах: Ниуэ (38%), Островах Кука (37%) и Науру (33%).
Ранее врач-терапевт Денис Прокофьев сообщил, что постоянно высокий уровень кортизола, гормона, связанного со стрессом, способствует увеличению массы тела и формированию пристрастия к высококалорийной пище, содержащей жиры и сахар. Специалист подчеркнул, что кортизол не только усиливает чувство голода, но и ускоряет отложение висцерального жира, который представляет особую опасность для здоровья. В случае наличия лишнего веса, длительного стресса и сопутствующих заболеваний рекомендуется проконсультироваться с эндокринологом и пройти всестороннее медицинское обследование.