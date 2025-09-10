Количество детей с ожирением удвоилось во всем мире

«С 2000 года число детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих избыточным весом, удвоилось с 194 млн до 391 млн», — цитирует доклад агентство ТАСС. В ЮНИСЕФ также констатировали, что в 2025 году был достигнут исторический переломный момент: впервые в мире ожирение среди детей и подростков стало более распространенной проблемой, чем недостаточный вес. Его распространенность составила 9,4% против 9,2%.