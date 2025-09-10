Группа «Любэ» выступит в Иркутске с концертом 21 октября

Легендарная группа «Любэ» (6+) даст концерт в Иркутске 21 октября 2025 года. Выступление коллектива, чьи песни уже несколько десятилетий остаются народными хитами, пройдет во Дворце спорта «Труд» и начнется в 19:00.
— Можно сказать, что в песнях «Любэ» — история России, а точнее было бы говорить, что в этих песнях — сама Россия". На концерте прозвучат все легендарные композиции, известные нескольким поколениям слушателей, — отмечают организаторы.
Билеты на шоу уже в продаже, их стоимость варьируется от 3 до 12 тысяч рублей. Пока в зале еще много свободных мест, так что у жителей города есть отличная возможность выбрать подходящие места.
Октябрь в Иркутске обещает быть богатым на музыкальные события. Помимо «Любэ», в город приедут группы «Комбинация» (12+), «Мираж» (12+), «Ария» (12+), певицы Марина Девятова (6+) и Татьяна Буланова (12+), а также юмористы Сергей Орлов (18+) и Иван Абрамов (18+). Подробная афиша — тут.
