Расчеты ПВО Новороссийского десанта уничтожили более 150 дронов ВСУ

Все расчеты ПВО имеют на своем счету значительное количество сбитых БПЛА различных типов.

Источник: Аргументы и факты

За время проведения специальной военной операции каждый расчет зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки «Днепр» уничтожил свыше 150 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В сообщении отмечается, что все расчеты противовоздушной обороны десантников имеют на своем счету значительное количество сбитых БПЛА различных типов.

Для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей военнослужащие создали разветвлённую сеть пунктов воздушного наблюдения, которая позволяет оперативно выявлять украинские дроны и эффективно подавлять их активность.

Ранее экипаж вертолёта Ми-28НМ успешно уничтожил живую силу и бронетехнику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север».

