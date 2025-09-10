Расчеты ПВО Новороссийского десанта уничтожили более 150 дронов ВСУ

За время проведения специальной военной операции каждый расчет зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ группировки «Днепр» уничтожил свыше 150 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В сообщении отмечается, что все расчеты противовоздушной обороны десантников имеют на своем счету значительное количество сбитых БПЛА различных типов.
Для своевременного обнаружения и уничтожения воздушных целей военнослужащие создали разветвлённую сеть пунктов воздушного наблюдения, которая позволяет оперативно выявлять украинские дроны и эффективно подавлять их активность.
Ранее экипаж вертолёта Ми-28НМ успешно уничтожил живую силу и бронетехнику Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Север».