В Красноярске утвердили дизайн нового велопешеходного моста на остров Татышев

Как сообщили в администрации Красноярска, мост будет выполнен в современном дизайне с сочетанием серого и светло-бежевого цветов, что создаст эффект «парения» над водной гладью. Ширина сооружения составит 6,5 метров, что позволит комфортно разместить пешеходные и велосипедные дорожки.