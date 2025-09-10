Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске утвердили дизайн нового велопешеходного моста на остров Татышев

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Красноярского края.

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Красноярского края.

Власти краевого центра утвердили архитектурно-художественный облик нового велопешеходного моста, который соединит берега Енисея с островом Татышев. Проект, разработанный местными проектировщиками, предусматривает создание элегантной навесной конструкции длиной 279 метров.

Как сообщили в администрации Красноярска, мост будет выполнен в современном дизайне с сочетанием серого и светло-бежевого цветов, что создаст эффект «парения» над водной гладью. Ширина сооружения составит 6,5 метров, что позволит комфортно разместить пешеходные и велосипедные дорожки.

Особенностью проекта стало использование сталежелезобетонных конструкций, обеспечивающих прочность и долговечность сооружения. Конструкция рассчитана не только на пешеходов и велосипедистов, но и предусматривает возможность проезда спецтехники, в частности поливальных машин.

Новый мост расположится в районе аварийного мостового перехода, который планируется демонтировать в ходе строительных работ. Объект станет важным связующим звеном между микрорайонами Иннокентьевский, Зеленая Роща и центром города.

Параллельно с проектом моста разрабатывается концепция благоустройства прилегающей территории острова Татышев, включающая создание новых велосипедных и пешеходных маршрутов.

Строительство приурочено к 400-летию Красноярска. Как отметили в администрации, развитие островных территорий и повышение эффективности использования уникального природного ландшафта является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором края Михаилом Котюковым.

Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру для активного отдыха горожан и повысит транспортную доступность острова Татышев — одного из главных рекреационных пространств краевой столицы.