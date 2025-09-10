В Красноярске утвердили дизайн нового велопешеходного моста на остров Татышев

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Красноярского края.
Власти краевого центра утвердили архитектурно-художественный облик нового велопешеходного моста, который соединит берега Енисея с островом Татышев. Проект, разработанный местными проектировщиками, предусматривает создание элегантной навесной конструкции длиной 279 метров.
Как сообщили в администрации Красноярска, мост будет выполнен в современном дизайне с сочетанием серого и светло-бежевого цветов, что создаст эффект «парения» над водной гладью. Ширина сооружения составит 6,5 метров, что позволит комфортно разместить пешеходные и велосипедные дорожки.
Особенностью проекта стало использование сталежелезобетонных конструкций, обеспечивающих прочность и долговечность сооружения. Конструкция рассчитана не только на пешеходов и велосипедистов, но и предусматривает возможность проезда спецтехники, в частности поливальных машин.
Новый мост расположится в районе аварийного мостового перехода, который планируется демонтировать в ходе строительных работ. Объект станет важным связующим звеном между микрорайонами Иннокентьевский, Зеленая Роща и центром города.
Параллельно с проектом моста разрабатывается концепция благоустройства прилегающей территории острова Татышев, включающая создание новых велосипедных и пешеходных маршрутов.
Строительство приурочено к 400-летию Красноярска. Как отметили в администрации, развитие островных территорий и повышение эффективности использования уникального природного ландшафта является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором края Михаилом Котюковым.
Реализация проекта позволит создать современную инфраструктуру для активного отдыха горожан и повысит транспортную доступность острова Татышев — одного из главных рекреационных пространств краевой столицы.