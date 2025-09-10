Похолодание, дожди и грозы прогнозируют синоптики в Ростовской области 10 сентября

В Ростовской области в среду, 10 сентября, синоптики прогнозируют дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщают в Ростовском гидрометцентре.
Так, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. После ночного дождя днем осадков не предвидится. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный усилится до 7−12 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15−18 метров в секунду. Температура в дневные часы составит +24 — +26 градусов. ГУ МЧС по Ростовской области объявило в городе пятый класс пожароопасности — чрезвычайный.
По области прогнозируются грозы и кратковременные дожди. В южных районах и Таганрогском заливе возможны сильные ливни с градом и штормовым ветром до 20 — 23 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +21 — +26 градусов. В большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность.