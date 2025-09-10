Похолодание, дожди и грозы прогнозируют синоптики в Ростовской области 10 сентября

Так, в Ростове-на-Дону ожидается переменная облачность. После ночного дождя днем осадков не предвидится. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный усилится до 7−12 метров в секунду, днем порывы могут достигать 15−18 метров в секунду. Температура в дневные часы составит +24 — +26 градусов. ГУ МЧС по Ростовской области объявило в городе пятый класс пожароопасности — чрезвычайный.