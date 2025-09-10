Отец Илона Маска хочет изучать четвёртое измерение: вот зачем это нужно

«Если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу», — сказал Эррол Маск РИА Новости, добавив, что считает необходимым создание частной компании по изучению питающих Солнце термоядерных реакций.