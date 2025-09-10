Отец Илона Маска хочет изучать четвёртое измерение: вот зачем это нужно

Эррол Маск, инженер и бизнесмен, заявил, что намерен заняться изучением четвёртого измерения. По его мнению, это направление является перспективным как возможный путь к сокращению времени дальних космических перелётов.
«Если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу», — сказал Эррол Маск РИА Новости, добавив, что считает необходимым создание частной компании по изучению питающих Солнце термоядерных реакций.
Напомним, Эррол Маск — отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
В июне он побывал в Москве, где участвовал в «Форуме будущего 2050».
При этом Эррол Маск выразил уверенность, что России и Соединенным Штатам удастся достичь дружеских отношений в будущем.
Ранее Маск-старший рассказал, как в 1998 году в ЮАР застрелил трех бандитов, якобы спасая свою шестилетнюю дочь Али от похищения, убийства и… каннибализма.