Отец Илона Маска хочет изучать четвёртое измерение: вот зачем это нужно

Эррол Маск хочет изучать четвёртое измерение ради космических перелётов.

Источник: Комсомольская правда

Эррол Маск, инженер и бизнесмен, заявил, что намерен заняться изучением четвёртого измерения. По его мнению, это направление является перспективным как возможный путь к сокращению времени дальних космических перелётов.

«Если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу», — сказал Эррол Маск РИА Новости, добавив, что считает необходимым создание частной компании по изучению питающих Солнце термоядерных реакций.

Напомним, Эррол Маск — отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.

В июне он побывал в Москве, где участвовал в «Форуме будущего 2050».

При этом Эррол Маск выразил уверенность, что России и Соединенным Штатам удастся достичь дружеских отношений в будущем.

Ранее Маск-старший рассказал, как в 1998 году в ЮАР застрелил трех бандитов, якобы спасая свою шестилетнюю дочь Али от похищения, убийства и… каннибализма.

