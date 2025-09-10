Токио принял решение закрыть все шесть «Японских центров» в России

Правительство Японии приняло решение закрыть все шесть филиалов некоммерческой организации «Японский центр» на территории России. Об этом в среду, 10 сентября, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.
По его словам, причиной стали текущие отношения между Токио и Москвой, а также «ситуация внутри России».
Японские власти уже уведомили российскую сторону о своем решении, попросив содействия в обеспечении безопасности сотрудников центров. «Японский центр» занимался обучением российских специалистов и бизнесменов, проводил лекции и семинары, а также предоставлял возможность стажировки в Японии. Деятельность организации финансировалась правительством Японии.
Ранее МИД РФ уведомил японскую сторону о прекращении действия межправительственных меморандумов о деятельности центров, ссылаясь на антироссийскую политику Токио в связи с ситуацией на Украине. В Японии тогда назвали это решение неприемлемым, несмотря на осложнение двусторонних отношений, центры продолжали работать, поддерживая японские компании в России и способствуя взаимопониманию, передает ТАСС.
2 сентября помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Япония претендует на Курильские острова не из-за исторической справедливости, а из-за желания получить доступ к минеральным и биологическим ресурсам.