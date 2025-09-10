Токио принял решение закрыть все шесть «Японских центров» в России

Ранее МИД РФ уведомил японскую сторону о прекращении действия межправительственных меморандумов о деятельности центров, ссылаясь на антироссийскую политику Токио в связи с ситуацией на Украине. В Японии тогда назвали это решение неприемлемым, несмотря на осложнение двусторонних отношений, центры продолжали работать, поддерживая японские компании в России и способствуя взаимопониманию, передает ТАСС.