Грозы, сильный ветер и жара: синоптики о погоде в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, по западу в отдельных районах — 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +22…+28°С.
В Минске в среду будет облачно с прояснениями, местами по городу пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный.
Температура воздуха утром в белорусской столице будет +16…+19°С, в дневные часы воздух прогреется до +23…+25°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +19….+22°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут с тать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Сильный ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
Народные приметы на 10 сентября
10 сентября — День Анны и Саввы. На Руси праздник знали как Анна Пророчица. В этот период крестьяне завершали жатву: убирали с полей снопы и ставили в большие скирды. Последние становились символом окончания земледельческого года.
Народные приметы:
- журавли улетают в теплые края — будет ранняя зима, задерживаются — к позднему похолоданию;
- много паутины стелется по траве — осень будет сухой и теплой;
- дуб и береза начали ронять листья раньше других деревьев — к скорым холодам;
- рябина усыпана ягодами — зима обещает быть морозной и долгой;
- если утро прохладное, но без инея, впереди несколько теплых недель;
- вечером луна яркая и большая — к ветреной погоде и ненастью;
- ласточки все еще кружат у домов — зима будет мягкой и придет поздно.