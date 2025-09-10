Грозы, сильный ветер и жара: синоптики о погоде в Беларуси в среду

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут с тать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.