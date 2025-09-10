Омичам рассказали о штрафах в День трезвости

Согласно информации, предоставленной в областном министерстве промышленности и торговли, лица, нарушившие данное постановление, будут подвергнуты штрафным санкциям, в частности, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.