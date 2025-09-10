Омичам рассказали о штрафах в День трезвости

В предстоящий четверг, 11 сентября, в Омске розничная продажа алкогольной продукции будет приостановлена в связи с празднованием Всероссийского дня трезвости.
Ограничения на продажу спиртного будут действовать с 22:00 10 сентября до 10:00 12 сентября. Данный ежегодный запрет на реализацию алкоголя будет введен в действие до 2030 года включительно.
Согласно информации, предоставленной в областном министерстве промышленности и торговли, лица, нарушившие данное постановление, будут подвергнуты штрафным санкциям, в частности, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 300 тысяч рублей.
Важно отметить, что данные ограничения касаются только розничной торговли алкоголем. Ограничения не касаются заведений общественного питания, сельскохозяйственных производителей, предприятий, реализующих продукцию с низким содержанием алкоголя, зон беспошлинной торговли, а также воздушных и водных судов, где продажа алкоголя будет осуществляться в обычном режиме.