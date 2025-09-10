Лукашенко поздравил народную артистку России Ларису Долину с днем рождения

«Уникальное вокальное мастерство и манера исполнения, исключительное женское обаяние принесли Вам заслуженное восхищение многочисленных поклонников», — говорится в поздравлении.
Джазовая дива и звезда эстрады. Народной артистке России Ларисе Долиной исполняется 70 лет.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси творчество Ларисы Долиной пользуется огромной популярностью и признанием: «Вас любят и с нетерпением ждут как желанного гостя, чьи выступления становятся настоящим праздником».
«Уверен, что Ваша деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурных связей между нашими братскими народами», — добавил глава государства.
Президент Беларуси пожелал народной артистке России долголетия, доброго здоровья и новых профессиональных свершений.