МВД: Мигрантов-нелегалов выдворят из России 11 сентября

Член СПЧ Кирилл Кабанов ранее выразил мнение, что мигранты видят в гражданах России конкурентов, которых нужно «выдавить». Он считает, что после переезда они не хотят привыкать к новому стилю жизни — иностранцы намерены ходить в никабах и резать жертвенных животных на улицах российских городов.