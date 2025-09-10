МВД: Мигрантов-нелегалов выдворят из России 11 сентября

Иностранцы, у которых закончились законные основания для пребывания в России, должны до 10 сентября урегулировать правовой статус — в противном случае их выдворят из страны. Об этом напомнили в пресс-службе МВД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что это правило распространяется и на граждан Украины, которые могут оформить вид на жительство или сразу подать заявление на получение российского гражданства при наличии постоянной регистрации на территории Украины.
С 11 сентября иностранные граждане, нарушившие законодательство, не смогут зарегистрировать брак или оформить развод, устроить детей в детские сады и школы, управлять транспортом, а также воспользоваться другими жизненно необходимыми услугами.
В ведомстве напомнили, что для урегулирования своего статуса иностранцы могут обратиться в паспортно-визовый центр МВД по месту проживания либо в ближайшее подразделение по вопросам миграции территориальных органов. В Москве такие вопросы решаются через ММЦ «Сахарово», передает ТАСС.
Член СПЧ Кирилл Кабанов ранее выразил мнение, что мигранты видят в гражданах России конкурентов, которых нужно «выдавить». Он считает, что после переезда они не хотят привыкать к новому стилю жизни — иностранцы намерены ходить в никабах и резать жертвенных животных на улицах российских городов.