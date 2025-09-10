Польские власти закрыли два аэропорта и подняли в воздух истребители

В Польше временно ограничили работу авиагаваней Жешув-Ясенка и Люблин — причиной этого стала незапланированная военная активность. Об этом в среду, 10 сентября, сообщило оперативное командование Вооруженных сил страны в социальной сети X.
В небе над территорией государства действует польская и союзная военная авиация. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения находятся в состоянии повышенной готовности.
По словам представителей командования, подобные меры нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту населения. Особое внимание уделяется районам, находящимся вблизи потенциально опасной зоны. Подчиненные командованию силы и средства готовы к оперативному реагированию.
Днем ранее польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина сообщил, что страна закроет пограничные переходы на границе с Белоруссией из-за проведения белорусско-российских учений «Запад-2025» в ночь с 11 на 12 сентября.
Кроме того, 6 сентября в Министерстве иностранных дел Польши призвали граждан немедленно покинуть Республику Беларусь. Пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский заявил, что это не демократическая и не дружественная страна.