Польские власти закрыли два аэропорта и подняли в воздух истребители

В Польше временно ограничили работу авиагаваней Жешув-Ясенка и Люблин — причиной этого стала незапланированная военная активность. Об этом в среду, 10 сентября, сообщило оперативное командование Вооруженных сил страны в социальной сети X.

В небе над территорией государства действует польская и союзная военная авиация. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения находятся в состоянии повышенной готовности.

По словам представителей командования, подобные меры нацелены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту населения. Особое внимание уделяется районам, находящимся вблизи потенциально опасной зоны. Подчиненные командованию силы и средства готовы к оперативному реагированию.

Днем ранее польский премьер-министр Дональд Туск перед заседанием кабмина сообщил, что страна закроет пограничные переходы на границе с Белоруссией из-за проведения белорусско-российских учений «Запад-2025» в ночь с 11 на 12 сентября.

Кроме того, 6 сентября в Министерстве иностранных дел Польши призвали граждан немедленно покинуть Республику Беларусь. Пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский заявил, что это не демократическая и не дружественная страна.

Узнать больше по теме
Дональд Туск: премьер-министр Польши, его биография и политические взгляды
Одним из наиболее влиятельных политиков в Польше уже много лет остается Дональд Туск, занимающий сегодня пост премьер-министра. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше